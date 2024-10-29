«Золотой мяч»: Раскрыта реакция игроков «Барселоны» на победу Родри и поражение Винисиуса

Церемония вручения премии «Золотой мяч» до сих пор активно обсуждается. Фаворитом на получение награды долгое время считался форвард «Реала» Винисиус Жуниор, однако победителем голосования оказался полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Тони Хуанмарти, многие игроки «Барселоны» были рады победе Родри, поскольку являются его партнёрами по сборной Испании.

При этом в каталонской команде есть и те, кто счастлив из-за поражения Винисиуса Жуниора. Эти футболисты считают, что бразильского нападающего «Реала» настигла карма.

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