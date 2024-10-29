Вингер «Барселоны» Ансу Фати может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, агент футболиста Жорже Мендеш спросил у «Барселоны» о планах клуба на Фати, а руководство «сине-гранатовых» ясно дало понять агенту, что Фати может сам решать вопрос по своему будущему.

Напомним, Фати является воспитанником «Барселоны». В текущем сезоне 21-летний вингер принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

Действующий трудовой договор Фати с каталонским клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.