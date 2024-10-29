Винисиус написал одно слово под фото – бразилец ранее не выиграл «Золотой мяч»

Сложно сказать, насколько сильным ударом для Винисиуса Жуниора стало поражение в борьбе за «Золотой мяч». Звёздный форвард «Реала» по итогам голосования весьма неожиданно занял второе место, пропустив вперёд полузащитника Родри из «Манчестер Сити».

В социальных сетях Винисиуса поддержали многие одноклубники. Теперь бразилец опубликовал командное фото «Реала».

«Вместе», - таким словом подписал фотографию Винисиус.

Стоит напомнить, что Винисиус отсутствовал на церемонии вручения «Золотого мяча» в понедельник вечером. Представители «Реала» решили не ехать в Париж на мероприятие.

Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри