Стало известно, почему на самом деле «Реал» не поехал на церемонию «Золотой мяч»

«Реал» пропустил понедельничную церемонию вручения «Золотого мяча». В прессе писали о том, что мадридцы отменили чартерный рейс до Парижа, когда узнали о победе Родри в голосовании. Как сообщает испанский Sport, на самом деле всё было не так. «Реал» отказался от поездки, поскольку не получил от организаторов информации о том, кто выиграл «Золотой мяч». В мадридском клубе не хотели допустить ситуации, когда условная победа Родри шокирует их во время церемонии.

«Реал» несколько раз запрашивал у France Football информацию о результатах голосования, но в ответ мадридцы слышали отказы. Организаторы стремились сохранить всё в тайне до последнего момента, в отличие от предыдущих лет. Как следствие, «Реал» решил не ехать в Париж.