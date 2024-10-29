Канчельскис назвал позором поведение «Реала»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на решение мадридского «Реала», который не приехал на церемонию вручения «Золотого мяча».

— Решение «Реала» бойкотировать «Золотой мяч» расстроило. Некрасиво вышло. Их поведение — позор и детский сад, — заявил Канчельскис «РБ Спорту».

По мнению эксперта, такой большой клуб не должен позволять себе такого, ведь другие команды могут повторить за «Реалом».

Напомним, по итогам голосования «Золотой мяч» достался испанскому полузащитнику «Манчестер Сити» Родри Эрнандесу. Из-за этого решения «Реал» бойкотировал церемонию награждения.