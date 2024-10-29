Звезда Голливуда Натали Портман огорчила фанатов «Реала» на церемонии «Золотой мяч»

Звёздная актриса Голливуда Натали Портман посетила церемонию вручения «Золотого мяча», которая проходила в понедельник в Париже.

Портман в ходе мероприятия сделала фото с футболистами «Барселоны» - с Ламином Ямалем, Дани Ольмо и Пау Кубарси. При этом актриса показала жест с четырьмя пальцами. Это был явный намёк на результат последнего «эль класико», в котором «Барселона» разгромила «Реал» на выезде со счётом 4:0. Теперь фанаты мадридского клуба могут отказаться от просмотра «Леона» и других фильмов, в которых снималась и будет сниматься Портман.

Напомним, что «Золотой мяч» выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри.