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Звезда Голливуда Натали Портман огорчила фанатов «Реала» на церемонии «Золотой мяч»

29 Октября 2024 • 16:27 Комментировать (2)

Звёздная актриса Голливуда Натали Портман посетила церемонию вручения «Золотого мяча», которая проходила в понедельник в Париже.

Портман в ходе мероприятия сделала фото с футболистами «Барселоны» - с Ламином Ямалем, Дани Ольмо и Пау Кубарси. При этом актриса показала жест с четырьмя пальцами. Это был явный намёк на результат последнего «эль класико», в котором «Барселона» разгромила «Реал» на выезде со счётом 4:0. Теперь фанаты мадридского клуба могут отказаться от просмотра «Леона» и других фильмов, в которых снималась и будет сниматься Портман.

Напомним, что «Золотой мяч» выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Золотой Мяч Натали Портман ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Alex1972
29 Октября 2024 в 16:51
👍👏🤣..
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NOBODY
29 Октября 2024 в 16:46
вот это да, еврофутбол подключился к "травле" Реала....на самом деле все гораздо проще - Портман, Ямаль, Ольмо, Кубарси......четыре человека....в кадре....четыре....поэтому и четыре пальца.....но если автор видит такие намеки, может просто сначала повторить математику, а уж потом браться за написание статей?
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