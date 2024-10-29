Винисиусу предложили пососать леденец после неудачи с «Золотым мячом»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор считался фаворитом в борьбе за «Золотой мяч». Впрочем, бразильский футболист занял второе место в голосовании, пропустив вперёд испанца Родри.

Как известно, «Реал» пропустил церемонию вручения «Золотого мяча». Мадридцы отменили чартерный рейс в Париж, когда получили информацию о победе Родри. Вскоре после появления инсайда интересная публикация появилась на страничке известной компании «Чупа-Чупс». Там предложили Винисиусу пососать леденец.

«Мы готовим для тебя золотой «Чупа-Чупс», Вини? Кажется, сегодняшний вечер будет для тебя сложным», - говорилось в публикации под фото с золотым леденцом.