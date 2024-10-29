Газзаев не согласен с вручением «Золотого мяча» Родри

Известный тренер Валерий Газзаев отреагировал на итоги голосования по «Золотому мячу».

Напомним, в этом году награда досталась испанскому полузащитнику «Манчестер Сити» Родри Эрнандесу.

Газзаев заявил, что его мнению, «Золотой мяч» должен был получить Винисиус Жуниор из «Реала».

— Он блестяще провел прошлый сезон и в чемпионате, и в Лиге чемпионов, где его команда добилась больших успехов и победила, — приводит слова Газзаева российское издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, в прошлом сезоне Винисиус Жуниор забил 24 гола и записал на свой счет 11 ассистов в 39 играх в футболке «Реала»,