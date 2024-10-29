Ямаль назвал свою громкую цель

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль в ходе церемонии вручения «Золотого мяча» получил приз лучшему молодому игроку. В будущем Ямаль настроен замахнуться непосредственно на «Золотой мяч». Об этом рассказал сам 17-летний футболист.

«Я надеюсь выиграть «Золотой мяч» как можно скорее. Самое главное – получать удовольствие на поле. Когда ты играешь в радость, то всё получается лучше», - сказал Ямаль в интервью для Movistar Plus.

Напомним, что в понедельник вечером «Золотой мяч» получил полузащитник Родри, который летом стал чемпионом Европы в составе сборной Испании. Победа Родри стала обсуждаемой, ведь фаворитом считался Винисиус Жуниор. Представители «Реала» даже бойкотировали церемонию в Париже.