Алаба отреагировал на поражение Винисиуса в голосовании «Золотого мяча»

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба высказался в поддержку своего партнера по команде Винисиуса Жуниора, потерпевшего неудачу в борьбе за «Золотой мяч».

«Брат, горжусь тобой. Мы знаем, что ты заслуживаешь самого лучшего. Продолжай сражаться», - написал в своих социальных сетях австрийский футболист.

Винисиус занял второе место в голосовании «Золотого мяча» от France Football. Престижную награду выиграл испанский полузащитник Родри Эрнандес. Третьим в опросе стал англичанин Джуд Беллингем, четвертым – испанец Даниэль Карвахаль, а пятое место занял норвежец Эрлинг Холанн.