Бывший тренер «Барселоны» Хави предпринимал необычные шаги, рассчитывая улучшить атмосферу в раздевалке. Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», ссылаясь на издание ABC, Хави приглашал в раздевалку на стадионе шамана. Так тренер пытался избавить помещение от нечисти и злых духов.

Напомним, что Хави покинул должность главного тренера «Барселоны» по завершению сезона 2023/2024. В настоящий момент с командой работает немецкий специалист Ханс-Дитер Флик. «Сине-гранатовые» занимают первое место в турнирной таблице испанского чемпионата, опережая второй «Реал» на шесть очков.