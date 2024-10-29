Агуэро приструнил «Реал» после бойкота «Золотого мяча»

Известный в прошлом футболист Серхио Агуэро высказался о нашумевшей церемонии вручения «Золотого мяча». «Реал» бойкотировал мероприятие в Париже, когда узнал, что победителем голосования стал Родри, а не кто-то из пары Винисиус Жуниор – Дани Карвахаль.

Агуэро приструнил «Реал», давая понять, что футбольный мир не должен вертеться вокруг мадридского гранда.

«Футбол для всех, а не только для «Реала», - слова Агуэро приводит OneFootball.

«Реал» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидирующей «Барселоны» команда Карло Анчелотти отстаёт на шесть очков.