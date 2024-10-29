Мостовой назвал игрока, который должен был получить «Золотой мяч»

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой поделился своим мнением о вручении «Золотого мяча». Экс-игрок «Сельты» считает, что приз должен был достаться Винисиусу Жуниору. Мостовой не считает результаты с национальными сборными ключевым показателем.

«Они [испанцы] выиграли чемпионат Европы, а Бразилия ничего не выиграла, ну и что? Аргентина не выигрывала ничего 15 лет при Месси, и ничего. Человек по 70 забивал и по 100 отдавал, ну вы чего? Остаюсь при своём мнении: да, Родри – молодец, но для меня все равно Винисиус лучший», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

В продолжении комментария Мостовой допустил, что вручение «Золотого мяча» Родри представляет собой политический шаг.

Напомним, что представители «Реала» решили не ехать на церемонию вручения «Золотого мяча». В прессе писали о том, что мадридский клуб в последний момент отменил чартерный рейс в Париж, когда узнал о вероятной победе Родри в голосовании. В «Реале», очевидно, считают результат несправедливым.