Вальверде обратился к Винисиусу после вручения «Золотого мяча» Родри

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде сказал слова поддержки в адрес своего одноклубника Винисиуса Жуниора, не получившего «Золотой мяч».

«Ни одна награда не сможет показать, насколько ты крут. Я говорю не только о футболе, но и твоих качествах вне поля. Брат, люблю тебя», - передает слова уругвайского хавбека Madrid Xtra.

В голосовании «Золотого мяча» Винисиус занял второе место. Обладателем престижной премии от France Football стал опорный полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри Эрнандес. На третьем месте финишировал хавбек «королевского» клуба Джуд Беллингем. Четвертым стал латераль Дани Карвахаль, а пятым – нападающий Эрлинг Холанн.