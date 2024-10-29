Ямаль ответил на оскорбления после разгрома «Реала»

«Я нахожусь на поле, и я праздную голы. Мне без разницы, что фанаты кричат всякие глупости. Даже наоборот, если они так говорят о тебе, значит, ты действительно хорош», - передает слова 17-летнего футболиста «сине-гранатовых» газета Marca.