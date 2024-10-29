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Ямаль ответил на оскорбления после разгрома «Реала»

29 Октября 2024 • 13:21 Комментировать

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал расистские выкрики в свой адрес со стороны болельщиков мадридского «Реала» в недавнем «эль класико».

«Я нахожусь на поле, и я праздную голы. Мне без разницы, что фанаты кричат всякие глупости. Даже наоборот, если они так говорят о тебе, значит, ты действительно хорош», - передает слова 17-летнего футболиста «сине-гранатовых» газета Marca.

Напомним, что матч «Реала» и «Барселоны» состоялся в прошлый уик-энд на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Каталонская команда разгромно победила принципиального соперника со счетом 4:0. Один из мячей себе в актив записал Ямаль.

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