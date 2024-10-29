В «Реале» раскрыли причину бойкота «Золотого мяча»

Представитель мадридского «Реала» объяснил бойкот церемонии вручения «Золотого мяча». Делегация «королевского» клуба проигнорировала мероприятие.
«Если по критериям награды не выбрали Винисиуса победителем, то тогда приз должен был получить Карвахаль. Если же этого не произошло, получается, что «Золотой мяч» не уважает наш клуб. «Реал» никогда не будет там, где к нему нет уважения», - передает слова представителя мадридского гранда AFP.
«Золотой мяч» получил испанский опорник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес. Далее в рейтинге расположились три игрока «Реала»: Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем и Дани Карвахаль.
Ну и выключить режим обиженного петуха))