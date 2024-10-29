В «Реале» раскрыли причину бойкота «Золотого мяча»

«Если по критериям награды не выбрали Винисиуса победителем, то тогда приз должен был получить Карвахаль. Если же этого не произошло, получается, что «Золотой мяч» не уважает наш клуб. «Реал» никогда не будет там, где к нему нет уважения», - передает слова представителя мадридского гранда AFP.