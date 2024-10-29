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Звезда НБА поддержал Винисиуса, который не получил «Золотой мяч»

29 Октября 2024 • 10:42 Комментировать

Звездный баскетболист Шей Гилджес-Александер прокомментировал поражение нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в голосовании за «Золотой мяч».

«Винисиус – лучший футболист в мире», - написал звездный баскетболист в своих социальных сетях.

Напомним, что накануне в Париже прошла церемония вручения «Золотого мяча». Обладателем награды стал испанский полузащитник Родри Эрнандес. Винисиус занял второе место в итоговом голосовании. На третьей строчке финишировал Джуд Беллингем. Далее в рейтинге лучших футболистов мира расположились Дани Карвахаль и Эрлинг Холанн.

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Евро-Футбол.Ру,
Золотой Мяч Винисиус Жуниор Шей Гилджес-Александер ещё теги
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