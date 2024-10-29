Беспроигрышная серия «Реала» прервалась: «Барселона» сохранила рекорд за счёт победы в «эль класико»

26 октября «Реал» сенсационно проиграл «Барселоне» на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 0:4. Из-за данного поражения прервалась беспроигрышная серия «сливочных» в рамках Ла Лиги, которая продлилась 42 матча. До повторения рекорда «Барселоны» не хватило всего одной игры. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает длинный путь команды Карло Анчелотти.

Начало серии

Беспроигрышная серия «Реала» в чемпионате Испании началась 27 сентября 2023 года в домашнем матче против «Лас-Пальмаса». Накануне «сливочные» проиграли в дерби «Атлетико», поэтому команде необходимо было реабилитироваться, а «Лас-Пальмас» — подходящий соперник для такой цели.

Встреча завершилась победой «Реала», который на классе забил два мяча. Авторами мячей стали Лукас Васкес, который отличился в дополнительное время первого тайма, и Хоселу, забивший в начале второй половины встречи.

В следующих двух матчах «Реал» победил уже с крупным счётом, при этом ни разу не пропустив. «Сливочными» были повержены «Жирона» (3:0) и «Осасуна» (4:0).

Ключевые матчи

Серия «Реала» могла прерваться уже 21 октября, когда команда Анчелотти гостила у «Севильи» и ближе к концу матча Давид Алаба забил сам себе, однако уже через четыре минуты Карвахаль сравнял счёт. Через неделю «Реал» отправился на выездной матч против «Барселоны», и здесь тоже был велик риск обрыва на серии, ведь каталонцы открыли счёт уже на шестой минуте. Но по итогу «Реал» забрал три очка, одолев соперника (2:1).

Следующий звонок прозвенел 2 марта 2024 года. В гостевом матче «Реал» за 30 минут игры дважды пропустил от «Валенсии», но всё же смог не проиграть. Встреча завершилась со счётом 2:2.

21 апреля «Реал» принимал на своём поле «Барселону». Команды устроили настоящую голевую перестрелку, в ходе которой «сливочным» дважды приходилось отыгрываться, но в компенсированное время гол Беллингема принёс победу хозяевам.

19 мая в выездном матче против «Вильярреала» всё шло к разгрому, ведь уже в первом тайме «Реал» вёл со счётом 4:1, однако во второй половине игры клубы будто подменили. Итоговый счёт – 4:4. Стоит сказать, что «Реал» мог как проиграть эту встречу по ходу второго тайма, так и вырвать победу.

«Барселона» сохранила рекорд своими силами

26 октября состоялось то самое «Эль класико», которое положило конец 42-матчевой серии «Реала». Любопытно, что именно «Барселона» остановила «Реал» в шаге от рекорда. Ведь ничейный результат позволил бы «сливочным» повторить достижение каталонцев, а последующая победа или ничья в игре с «Валенсией» позволила бы «Реалу» установить новый рекорд Ла Лиги.

Первый тайм «Эль класико» прошёл под контролем «Реала», который регулярно выбегал в быстрые атаки, но каждый раз попадал в офсайдные ловушки. Во второй 45-минутке всё изменилось — «Барселона» просто уничтожила «Реал», отправив в сетку ворот соперника четыре мяча. Не было ни единого эпизода, по которому можно было сказать, что «Реал» вот-вот вернётся в игру. Это была игра в одни ворота, которая поставила крест на потенциальном рекорде «Реала».

Полный список матчей «Реала» в серии:

«Реал» Мадрид – «Лас-Пальмас» — 2:0;

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«Жирона» – «Реал» Мадрид — 0:3;

«Реал» Мадрид – «Осасуна» — 4:0;

«Севилья» – «Реал» Мадрид — 1:1;

«Барселона» – «Реал» Мадрид — 1:2;

«Реал» Мадрид – «Райо Вальекано» — 0:0;

«Реал» Мадрид – «Валенсия» — 5:1;

«Кадис» – «Реал» Мадрид — 0:3;

«Реал» Мадрид – «Гранада» — 2:0;

«Бетис» – «Реал» Мадрид — 1:1;

«Реал» Мадрид – «Вильярреал» — 4:1;

«Алавес» – «Реал» Мадрид — 0:1;

«Реал» Мадрид – «Мальорка» — 1:0;

«Реал» Мадрид – «Альмерия» — 3:2;

«Лас-Пальмас» – «Реал» Мадрид — 1:2;

«Хетафе» – «Реал» Мадрид — 0:2;

«Реал» Мадрид – «Атлетико» — 1:1;

«Реал» Мадрид – «Жирона» — 4:0;

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«Райо Вальекано» – «Реал» Мадрид — 1:1;

«Реал» Мадрид – «Севилья» — 1:0;

«Валенсия» – «Реал» Мадрид — 2:2;

«Реал» Мадрид – «Сельта» — 4:0;

«Осасуна» – «Реал» Мадрид — 2:4;

«Реал» Мадрид – «Атлетик» — 2:0;

«Мальорка» – «Реал» Мадрид — 0:1;

«Реал» Мадрид – «Барселона» — 3:2;

«Реал Сосьедад» – «Реал» Мадрид — 0:1;

«Реал» Мадрид – «Кадис» — 3:0;

«Гранада» – «Реал» Мадрид — 0:4;

«Реал» Мадрид – «Алавес» — 5:0;

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«Вильярреал» – «Реал» Мадрид — 4:4;

«Реал» Мадрид – «Бетис» — 0:0;

«Мальорка» – «Реал» Мадрид — 1:1;

«Реал» Мадрид – «Вальядолид» — 3:0;

«Лас-Пальмас» – «Реал» Мадрид — 1:1;

«Реал» Мадрид – «Бетис» — 2:0;

«Реал Сосьедад» – «Реал» Мадрид — 0:2;

«Реал» Мадрид – «Эспаньол» — 4:1;

«Реал» Мадрид – «Алавес» — 3:2;

«Атлетико» – «Реал» Мадрид — 1:1;

«Реал» Мадрид – «Вильярреал» — 2:0;

«Сельта» – «Реал» Мадрид — 1:2.

Дмитрий Миляев