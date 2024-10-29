Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Беспроигрышная серия «Реала» прервалась: «Барселона» сохранила рекорд за счёт победы в «эль класико»

29 Октября 2024 • 10:33 Комментировать (1)

26 октября «Реал» сенсационно проиграл «Барселоне» на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 0:4. Из-за данного поражения прервалась беспроигрышная серия «сливочных» в рамках Ла Лиги, которая продлилась 42 матча. До повторения рекорда «Барселоны» не хватило всего одной игры. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает длинный путь команды Карло Анчелотти.

Начало серии

Беспроигрышная серия «Реала» в чемпионате Испании началась 27 сентября 2023 года в домашнем матче против «Лас-Пальмаса». Накануне «сливочные» проиграли в дерби «Атлетико», поэтому команде необходимо было реабилитироваться, а «Лас-Пальмас» — подходящий соперник для такой цели.

Встреча завершилась победой «Реала», который на классе забил два мяча. Авторами мячей стали Лукас Васкес, который отличился в дополнительное время первого тайма, и Хоселу, забивший в начале второй половины встречи.

В следующих двух матчах «Реал» победил уже с крупным счётом, при этом ни разу не пропустив. «Сливочными» были повержены «Жирона» (3:0) и «Осасуна» (4:0).

Ключевые матчи

Серия «Реала» могла прерваться уже 21 октября, когда команда Анчелотти гостила у «Севильи» и ближе к концу матча Давид Алаба забил сам себе, однако уже через четыре минуты Карвахаль сравнял счёт. Через неделю «Реал» отправился на выездной матч против «Барселоны», и здесь тоже был велик риск обрыва на серии, ведь каталонцы открыли счёт уже на шестой минуте. Но по итогу «Реал» забрал три очка, одолев соперника (2:1).

Следующий звонок прозвенел 2 марта 2024 года. В гостевом матче «Реал» за 30 минут игры дважды пропустил от «Валенсии», но всё же смог не проиграть. Встреча завершилась со счётом 2:2.

21 апреля «Реал» принимал на своём поле «Барселону». Команды устроили настоящую голевую перестрелку, в ходе которой «сливочным» дважды приходилось отыгрываться, но в компенсированное время гол Беллингема принёс победу хозяевам.

19 мая в выездном матче против «Вильярреала» всё шло к разгрому, ведь уже в первом тайме «Реал» вёл со счётом 4:1, однако во второй половине игры клубы будто подменили. Итоговый счёт – 4:4. Стоит сказать, что «Реал» мог как проиграть эту встречу по ходу второго тайма, так и вырвать победу.

«Барселона» сохранила рекорд своими силами

26 октября состоялось то самое «Эль класико», которое положило конец 42-матчевой серии «Реала». Любопытно, что именно «Барселона» остановила «Реал» в шаге от рекорда. Ведь ничейный результат позволил бы «сливочным» повторить достижение каталонцев, а последующая победа или ничья в игре с «Валенсией» позволила бы «Реалу» установить новый рекорд Ла Лиги.

Первый тайм «Эль класико» прошёл под контролем «Реала», который регулярно выбегал в быстрые атаки, но каждый раз попадал в офсайдные ловушки. Во второй 45-минутке всё изменилось — «Барселона» просто уничтожила «Реал», отправив в сетку ворот соперника четыре мяча. Не было ни единого эпизода, по которому можно было сказать, что «Реал» вот-вот вернётся в игру. Это была игра в одни ворота, которая поставила крест на потенциальном рекорде «Реала».

Полный список матчей «Реала» в серии:

«Реал» Мадрид – «Лас-Пальмас» — 2:0;

Реклама


«Жирона» – «Реал» Мадрид — 0:3;

«Реал» Мадрид – «Осасуна» — 4:0;

«Севилья» – «Реал» Мадрид — 1:1;

«Барселона» – «Реал» Мадрид — 1:2;

«Реал» Мадрид – «Райо Вальекано» — 0:0;

«Реал» Мадрид – «Валенсия» — 5:1;

«Кадис» – «Реал» Мадрид — 0:3;

«Реал» Мадрид – «Гранада» — 2:0;

«Бетис» – «Реал» Мадрид — 1:1;

«Реал» Мадрид – «Вильярреал» — 4:1;

«Алавес» – «Реал» Мадрид — 0:1;

«Реал» Мадрид – «Мальорка» — 1:0;

«Реал» Мадрид – «Альмерия» — 3:2;

«Лас-Пальмас» – «Реал» Мадрид — 1:2;

«Хетафе» – «Реал» Мадрид — 0:2;

«Реал» Мадрид – «Атлетико» — 1:1;

«Реал» Мадрид – «Жирона» — 4:0;

Реклама


«Райо Вальекано» – «Реал» Мадрид — 1:1;

«Реал» Мадрид – «Севилья» — 1:0;

«Валенсия» – «Реал» Мадрид — 2:2;

«Реал» Мадрид – «Сельта» — 4:0;

«Осасуна» – «Реал» Мадрид — 2:4;

«Реал» Мадрид – «Атлетик» — 2:0;

«Мальорка» – «Реал» Мадрид — 0:1;

«Реал» Мадрид – «Барселона» — 3:2;

«Реал Сосьедад» – «Реал» Мадрид — 0:1;

«Реал» Мадрид – «Кадис» — 3:0;

«Гранада» – «Реал» Мадрид — 0:4;

«Реал» Мадрид – «Алавес» — 5:0;

Реклама


«Вильярреал» – «Реал» Мадрид — 4:4;

«Реал» Мадрид – «Бетис» — 0:0;

«Мальорка» – «Реал» Мадрид — 1:1;

«Реал» Мадрид – «Вальядолид» — 3:0;

«Лас-Пальмас» – «Реал» Мадрид — 1:1;

«Реал» Мадрид – «Бетис» — 2:0;

«Реал Сосьедад» – «Реал» Мадрид — 0:2;

«Реал» Мадрид – «Эспаньол» — 4:1;

«Реал» Мадрид – «Алавес» — 3:2;

«Атлетико» – «Реал» Мадрид — 1:1;

«Реал» Мадрид – «Вильярреал» — 2:0;

«Сельта» – «Реал» Мадрид — 1:2.

Дмитрий Миляев

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 2
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Ла Лига ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
NOBODY
29 Октября 2024 в 10:37
Барса любит рекорды ))) она даже проигрывать меньше мячей 8 не может))) - потому что рекорд )))))
Ответить
Анчелотти ответил, что сказал Флику после четвёртого гола «Барселоны» Анчелотти прокомментировал игру Мбаппе в матче с «Барселоной» Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Глава «Реала» принял решение по Анчелотти после 0:4 от «Барселоны» Назван лучший вратарь в мире: Куртуа – второй, Онана – седьмой, Нойер – десятый Анчелотти объяснил разгромное поражение «Реала» от «Барселоны» «Реал» сделал заявление по ситуации с Ямалем после 0:4 в «эль класико» Винисиус сделал заявление после разгрома «Реала» от «Барселоны» Стало известно, что Гави сказал Винисиусу во время «эль класико» Ямаль назвал клуб, где хочет играть до конца карьеры
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Родри – обладатель «Золотого мяча» Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении тен Хага Ничья в пользу «Краснодара»: «Зенит» и «Локомотив» обменялись голами в очень нервном матче
Спортивные новости
СКА выиграл седьмой матч КХЛ подряд, разобравшись с «Сибирью» Тактаров объяснил, почему Холлоуэй проиграл Топурии Тактаров: «Чимаев был в бою с Уиттакером, как мой кот с мышкой» Тактаров сравнил российского бойца UFC Шару Буллета с Месси Туменов рассказал, когда Чимаев завершит карьеру Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Октября
11:34 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис назвал своего обладателя «Золотого мяча» - это не Родри
11:20 · Россия. Премьер-лига
Экс-футболист «Спартака»: «УЕФА благодаря «Золотому мячу» показал «Реалу», кто в доме хозяин»
11:07 · Англия. Премьер-лига
Пакета обратился к Винисиусу, которому не дали «Золотой мяч»
11:00 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Не считаю Винисиуса номером один»
10:51 · Испания. Ла Лига
В «Реале» раскрыли причину бойкота «Золотого мяча» 2
10:42 · Испания. Ла Лига
Звезда НБА поддержал Винисиуса, который не получил «Золотой мяч»
10:33 · Испания. Ла Лига
Беспроигрышная серия «Реала» прервалась: «Барселона» сохранила рекорд за счёт победы в «эль класико» 1
10:03 · Англия. Премьер-лига
Родри после получения «Золотого мяча» высказался о Винисиусе и Беллингеме 5
09:49 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Реала» Фигу: «Золотой мяч» был престижной наградой до сегодняшнего дня» 3
09:43 · Испания. Ла Лига
Шнякин отреагировал на решение «Реала» по «Золотому мячу» 1
09:37 · Испания. Ла Лига
Кроос прокомментировал своё место в голосовании за «Золотой мяч»
09:30 · Испания. Ла Лига
Тчуамени отреагировал на неудачу Винисиуса в борьбе за «Золотой мяч»
09:18 · Испания. Ла Лига
Бензема обратился к Винисиусу после поражения в голосовании за «Золотой мяч» 4
09:11 · Испания. Ла Лига
«Реал» оказывал давление на организаторов «Золотого мяча» 2
09:06 · Испания. Ла Лига
Лунин обратился к Винисиусу после неудачи с «Золотым мячом»
08:53 · Испания. Ла Лига
Организаторы «Золотого мяча» отреагировали на бойкот «Реала» 6
08:47 · Испания. Ла Лига
«Золотой мяч» больше не существует для «Реала» 15
08:16 · Англия. Премьер-лига
Глава «Реала» обозначил главного виновника поражения Винисиуса в споре за «Золотой мяч» 3
04:30 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» потерпел уже 24 поражения в 2024 году - антирекорд при Симеоне 2
02:06 · Испания. Ла Лига
Родри упомянул Карвахаля после получения «Золотого мяча»
01:59 · Испания. Ла Лига
Анчелотти нарушил молчание после вручения «Золотого мяча» 1
01:54 · Испания. Ла Лига
Камавинга обратился к Винисиусу после вручения «Золотого мяча» Родри 2
00:30 · Испания. Ла Лига
Карвахаль – четвёртый в голосовании на «Золотой мяч» 15 официально
00:23 · Испания. Ла Лига
Бонмати второй год подряд становится лучшей футболисткой мира официально
00:19 · Испания. Ла Лига
Анчелотти – лучший тренер 2024 года в мужском футболе официально
Все новости