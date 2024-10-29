Экс-игрок «Реала» Фигу: «Золотой мяч» был престижной наградой до сегодняшнего дня»

Экс-футболист сборной Португалии и мадридского «Реала» Луиш Фигу высказался после церемонии вручения «Золотого мяча».
«Эта награда была престижной до сегодняшнего дня. Я был в недоумении от новости, что «Реал» не посетит церемонию. Когда ты в номинации, у тебя есть шанс выиграть. Нужно четко указывать, кто выиграл, а кто – нет. Это большое разочарование для тех, кто остался без наград. Когда я получал «Золотой мяч», мне сообщили об этом заранее», - цитирует португальца AS.
Обладателем «Золотого мяча» стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес. Второе место занял нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, а третье - его одноклубник Джуд Беллингем.
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