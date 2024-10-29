Экс-игрок «Реала» Фигу: «Золотой мяч» был престижной наградой до сегодняшнего дня»

«Эта награда была престижной до сегодняшнего дня. Я был в недоумении от новости, что «Реал» не посетит церемонию. Когда ты в номинации, у тебя есть шанс выиграть. Нужно четко указывать, кто выиграл, а кто – нет. Это большое разочарование для тех, кто остался без наград. Когда я получал «Золотой мяч», мне сообщили об этом заранее», - цитирует португальца AS.