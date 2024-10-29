Шнякин отреагировал на решение «Реала» по «Золотому мячу»

Известный комментатор Дмитрий Шнякин отреагировал решение мадридского «Реала» бойкотировать церемонию вручения «Золотого мяча».

«Очевидно, что такое поведение обиженки диктуется руководством клуба. Уверен, какие-то пацаны из «Реала» с кайфом прилетели бы», - говорится в публикации Шнякина в социальных сетях.

Напомним, что победителем в номинации стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес. Второе место занял нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. Тройку лучших футболистов мира замкнул еще один игрок «сливочных» - английский полузащитник Джуд Беллингем.