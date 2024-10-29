Кроос прокомментировал своё место в голосовании за «Золотой мяч»

Экс-футболист мадридского «Реала» и мюнхенской «Баварии» Тони Кроос прокомментировал свое место в голосовании за «Золотой мяч». Немец занял девятую позицию.

«Огромное спасибо», - прокомментировал Кроос посредством своих социальных сетей.

Напомним, что минувшим летом немецкий полузащитник объявил о завершении игровой карьеры.

Обладателем «Золотого мяча» стал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри Эрнандес. Второе место занял бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. Тройку лучших замкнул еще один футболист «королевского» клуба – хавбек Джуд Беллингем. Далее в списке расположились Дани Карвахаль и Эрлинг Холанн.