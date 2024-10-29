Тчуамени отреагировал на неудачу Винисиуса в борьбе за «Золотой мяч»

Хавбек сборной Франции и мадридского «Реала» Орельен Тчуамени прокомментировал неудачу одноклубника Винисиуса Жуниора в голосовании за «Золотой мяч». Бразильский форвард занял второе место.
«Брат, никто не отнимет у тебя того, чего ты добился. Мне все знаем… Они еще не готовы к тому, что ты можешь сделать», - оставил публикацию полузащитник в своих социальных сетях.
В 2024 году обладателем «Золотого мяча» стал испанский полузащитник Родри Эрнандес, который выступает за «Манчестер Сити». Винисиус занял второе место в голосовании France Football. Топ-3 замкнул хавбек «Реала» Джуд Беллингем.
Бан пользователя