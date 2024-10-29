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Бензема обратился к Винисиусу после поражения в голосовании за «Золотой мяч»

29 Октября 2024 • 09:18 Комментировать (2)

Экс-форвард сборной Франции и «Реала», а ныне игрок саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема поддержал бразильца Винисиуса Жуниора после поражения в голосовании за «Золотой мяч».

«Ты очень силен», - оставил сообщение француз в социальных сетях, добавив снимок с Жуниором.

В итоговом голосовании бразильский нападающий «Реала» занял второе место. Обладателем «Золотого мяча» стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес. Тройку лучших футболистов мира замкнул хавбек Джуд Беллингем. Четвертым стал испанский латераль Дани Карвахаль, а пятым – норвежский нападающий Эрлинг Холанн.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Золотой Мяч Винисиус Жуниор ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Nam4uK
29 Октября 2024 в 09:52
Как футболист да, Анчеллоти вывел его на уровень ЗМ. Но с таким поганым ртом и поведением вручать ему такие награды не будут.
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Alex1972
29 Октября 2024 в 09:28
.. и языкаст.. Хе.. 👅😄
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