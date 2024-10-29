Бензема обратился к Винисиусу после поражения в голосовании за «Золотой мяч»

Экс-форвард сборной Франции и «Реала», а ныне игрок саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема поддержал бразильца Винисиуса Жуниора после поражения в голосовании за «Золотой мяч».

«Ты очень силен», - оставил сообщение француз в социальных сетях, добавив снимок с Жуниором.

В итоговом голосовании бразильский нападающий «Реала» занял второе место. Обладателем «Золотого мяча» стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес. Тройку лучших футболистов мира замкнул хавбек Джуд Беллингем. Четвертым стал испанский латераль Дани Карвахаль, а пятым – норвежский нападающий Эрлинг Холанн.