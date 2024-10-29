«Реал» оказывал давление на организаторов «Золотого мяча»

Главный редактор France Football Венсан Гарсия поведал о том, что представители мадридского «Реала» оказывали давление на организаторов «Золотого мяча».
«Мадридский клуб давил на нас. Они хотели узнать, выиграл ли Винисиус награду. Возможно, из-за моего молчания они не посетили церемонию. Меня неприятно удивило их поведение, но не хочу больше это обсуждать. Лучше говорить о победителе», - цитирует журналиста Lequipe.
Престижную награду в 2024 году выиграл опорный полузащитник сборной Испании и мадридского «Реала» Родри Эрнандес. Винисиус занял второе место в голосовании, а третьим стал Джуд Беллингем.
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