«Реал» оказывал давление на организаторов «Золотого мяча»

«Мадридский клуб давил на нас. Они хотели узнать, выиграл ли Винисиус награду. Возможно, из-за моего молчания они не посетили церемонию. Меня неприятно удивило их поведение, но не хочу больше это обсуждать. Лучше говорить о победителе», - цитирует журналиста Lequipe.