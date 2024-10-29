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«Реал» оказывал давление на организаторов «Золотого мяча»

29 Октября 2024 • 09:11 Комментировать (1)

Главный редактор France Football Венсан Гарсия поведал о том, что представители мадридского «Реала» оказывали давление на организаторов «Золотого мяча».

«Мадридский клуб давил на нас. Они хотели узнать, выиграл ли Винисиус награду. Возможно, из-за моего молчания они не посетили церемонию. Меня неприятно удивило их поведение, но не хочу больше это обсуждать. Лучше говорить о победителе», - цитирует журналиста Lequipe.

Престижную награду в 2024 году выиграл опорный полузащитник сборной Испании и мадридского «Реала» Родри Эрнандес. Винисиус занял второе место в голосовании, а третьим стал Джуд Беллингем.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
29 Октября 2024 в 09:31
Это расизм.. 😄
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