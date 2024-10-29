Лунин обратился к Винисиусу после неудачи с «Золотым мячом»

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин обратился к одноклубнику Винисиусу Жуниору, занявшему второе место в итоговом голосовании за «Золотой мяч».

В своих социальных сетях украинский голкипер разместил фотографию с бразильским нападающим. Андрей подписал снимок словами «ты самый лучший». Также Лунин добавил цифру 1 на груди Жуниора.

Напомним, что обладателем «Золотого мяча» в текущем году стал испанский хавбек «Манчестер Сити» Родри Эрнандес. Далее в итоговом голосовании расположились Винисиус, Джуд Беллингем, Даниэль Карвахаль и Эрлинг Холанн.