Организаторы «Золотого мяча» отреагировали на бойкот «Реала»

Организаторы «Золотого мяча» отреагировали на решение мадридского «Реала» бойкотировать церемонию вручения престижной награды, которая состоялась в Париже 28 октября.

«Нам непонятна позиция «Реала», - передает слова организаторов премии AS. Также они отметили, что не сообщали «королевскому» клубу об итогах голосования.

Напомним, что делегация «Реала» отказалась от посещения церемонии, поскольку «Золотой мяч» не получил форвард команды Винисиус Жуниор.

Обладателем престижной награды стал полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандес. Жуниор занял второе место в рейтинге, а тройку лучших замкнул хавбек Джуд Беллингем.