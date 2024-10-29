«Золотой мяч» больше не существует для «Реала»

Боссы мадридского «Реала» крайне недовольны результатами голосования за «Золотой мяч» в этом году. Об этом сообщается на страницах газеты Marca.
В «королевском» клубе считают несправедливым, что престижную награду не вручили нападающему Винисиусу Жуниору. В стане мадридского гранда приняли решение, что для клуба больше не существует премии от France Football.
Напомним, что престижную награду выиграл испанский полузащитник Родри Эрнандес, представляющий «Манчестер Сити». В итоговом голосовании Винисиус занял второе место. Далее в рейтинге расположились Джуд Беллингем, Дани Карвахаль и Эрлинг Холанн.
а насчет отмазки - это да, в кой-то веки слили матч Барсе, причем сами, и теперь Барса будет вспоминать об этом 1000 лет )) потому что и вспомнить то больше нечего - ни наград, ни титулов ничего.....а, забыл, женская же команды Барсы берет титулы, так что ))))