​«Атлетико» потерпел уже 24 поражения в 2024 году - антирекорд при Симеоне

Мадридский «Атлетико» потерпела очередное поражение в одиннадцатом туре испанского чемпионата, команда Диего Симеоне проиграла на выезде «Бетису» с минимальным гандикапом. Как выяснилось, это было уже 24-е поражение для «Атлетико» в нынешнем календарном году.

По этому параметру она повторила свой антирекорд за всё время работы Диего Симеоне у руля команды. Ранее по 24 поражения были также 2021 и 2022 годах.

Напомним, что Диего Симеоне возглавил клуб в начале 2012 года. При нём мадридский «Атлетико» дважды становился чемпионом Испании и дважды сыграл в финале Лиги чемпионов.