Родри упомянул Карвахаля после получения «Золотого мяча»

Полузащитник Родри выиграл «Золотой мяч». Немногие ожидали этого – фаворитом в борьбе за престижную награду считался Винисиус Жуниор. В своём комментарии после получения приза Родри упомянул Дани Карвахаля, который тоже был в числе претендентов.

«Я хочу упомянуть Карвахаля, который получил ту же травму, что и я. Он заслуживает быть здесь так же, как и я. Также хочу упомянуть того, кто скоро будет здесь, – Ламина Ямаля», - сказал Родри.

Ранее в прессе писали о претензиях «Реала». Мадридцы считали, что «Золотой мяч» должен был получить либо Винисиус Жуниор, либо Даниэль Карвахаль. Из-за победы Родри «сливочные» отменили поездку на церемонию.