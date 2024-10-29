Анчелотти нарушил молчание после вручения «Золотого мяча»

В понедельник в Париже вручался «Золотой мяч». Награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, хотя фаворитом называли другого игрока – Винисиуса Жуниора. Бразилец даже не приехал на церемонию, как и другие футболисты «Реала». В прессе писали о том, что мадридцы отменили поездку в знак протеста.

В ходе церемонии рулевого «Реала» Карло Анчелотти признали лучшим тренером года. Итальянец сделал публикацию в социальных сетях и не упустил возможности поддержать подопечных, которые не выиграли «Золотой мяч».

«Я хочу поблагодарить мою семью, моего президента, мой клуб, моих игроков и, прежде всего, Винисиуса и Карвахаля», - написал Анчелотти.

Ближайший матч «Реал» проведёт 2 ноября – против «Валенсии».

Озвучена позиция «Реала» по «Золотому мячу»