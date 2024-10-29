Камавинга обратился к Винисиусу после вручения «Золотого мяча» Родри

«Золотой мяч» выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри, хотя фаворитом долгое время считался Винисиус Жуниор. После церемонии публикацию в социальных сетях сделал полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга.

«Футбольная политика. Брат [Винисиус], ты лучший футболист в мире, и никакая награда этого не изменит. Я люблю тебя, брат», - написал Камавинга.

Как известно, представители «Реала» бойкотировали церемонию вручения «Золотого мяча». В прессе писали о том, что мадридцы отменили чартерный рейс в Париж, когда получили информацию о победе Родри в голосовании.

Озвучена позиция «Реала» по «Золотому мячу»