Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор считался фаворитом в борьбе за «Золотой мяч», но награда досталась полузащитнику «Манчестер Сити» Родри. Вскоре после вручения приза Винисиус сделал публикацию в социальных сетях.

«Я сделаю это 10 раз, если придётся. Они не готовы», - так выглядит заявление Винисиуса.

Сложно сказать, что именно хотел донести Винисиус этими словами. Возможно, бразилец подчеркнул свою нацеленность на «Золотые мячи» в будущем.

Как известно, представители «Реала» не посетили церемонию вручения «Золотого мяча». В прессе писали о том, что мадридцы отменили поездку, когда узнали, что награда достанется Родри.

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