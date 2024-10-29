Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль стал четвёртым в результате голосования на «Золотой мяч». Церемония вручения престижной награды проходит вечером понедельника в Париже.

Напомним, что Карвахаль в прошлом сезоне в составе мадридского «Реала» стал чемпионом Испании, а также взял Кубок Лиги чемпионов УЕФА. А летом в составе сборной Испании Даниэль стал чемпионом Европы.

Ранее главный тренер его клуба Карло Анчелотти был признан лучшим тренером 2024 года в мужском футболе.

Текстовая трансляция церемонии вручения «Золотого мяча» - на нашем портале.