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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бонмати второй год подряд становится лучшей футболисткой мира официально

29 Октября 2024 • 00:23 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Айтана Бонмати второй год подряд становится лучшей футболисткой мира. Свою награду она получила на церемонии вручения «Золотого мяча», которая в эти минуты проходит в Париже.

Напомним, что «Барселона» с Бонмати в составе по итогу прошедшего сезона победила в чемпионате Испании, взяла Кубок и Суперкубок страны, а также оформила победу в Лиге чемпионов. Сама Бонмати уже признавалась лучшей футболисткой мира в 2023 году.

Текстовая трансляция церемонии проходит на нашем портале.

Ранее был назван лучший тренер 2024 года в мужском футболе.

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