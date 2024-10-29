Полузащитник «Барселоны» Айтана Бонмати второй год подряд становится лучшей футболисткой мира. Свою награду она получила на церемонии вручения «Золотого мяча», которая в эти минуты проходит в Париже.

Напомним, что «Барселона» с Бонмати в составе по итогу прошедшего сезона победила в чемпионате Испании, взяла Кубок и Суперкубок страны, а также оформила победу в Лиге чемпионов. Сама Бонмати уже признавалась лучшей футболисткой мира в 2023 году.

Текстовая трансляция церемонии проходит на нашем портале.

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