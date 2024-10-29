Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти признан лучшим тренером 2024 года в мужском футболе на церемонии вручения «Золотого мяча».

Напомним, что по итогу прошлого футбольного сезона «Реал» под руководством итальянца стал чемпионом Испании, а также взял Кубок Лиги чемпионов УЕФА. Противостояли Анчелотти в номинации Хаби Алонсо («Байер»), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Лионель Скалони (сборная Аргентины).

Текстовая трансляция церемонии вручения «Золотого мяча» проходит на нашем портале. Ключевой момент - впереди.