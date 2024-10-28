На церемонии вручения «Золотого мяча» назвали лучший женский футбольный клуб подходящего к концу 2024 года. Им стала «Барселона».

Напомним, что каталонки в сезоне-2023/24 смогли стать чемпионками Испании, обладательницами Кубка и Суперкубка страны, а также победить в Лиге чемпионов УЕФА. В финале еврокубка был обыгран «Лион».

К слову, лучшим мужским футбольным клубом также был признан коллектив из Испании, но из столицы – мадридский «Реал».

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