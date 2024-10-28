Вечером понедельника в Париже проходит церемония вручения «Золотого мяча». В номинации на лучший мужской футбольный клуб 2024 года победил мадридский «Реал».

Напомним, что по итогу прошлого сезона «Реал» стал чемпионом Испании, заблаговременно оставив «Барселону» на втором месте. Также «сливочные» победили в последнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА в старом формате, обыграв в финале сенсацию того турнира – «Боруссию» из Дортмунда (2:0).

Следить за церемонией вручения «Золотого мяча» можно на нашем портале в текстовой трансляции. К слову, главные звёзды «сливочных» эту церемонию проигнорировали уже по известной причине.