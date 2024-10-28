Молодой крайний нападающий «Барселоны» и национальной сборной Испании Ламин Ямаль завоевал награду имени Раймона Копа, став лучшим молодым футболистом мира в возрасте до 21 года. Получил свою награду он в рамках церемонии вручения «Золотого мяча», она в эти минуты проходит в Париже.

Напомним, что Ямаль по итогу прошедшего Евро-2024 стал вместе со своей сборной чемпионом Европы и взял серебро Ла Лиги с «Барселоной» в прошлом футбольном сезоне.

Текстовую трансляцию вручения «Золотого мяча» проводит наш портал. Самое интересное – только впереди.

Ранее Ямаль побил рекорд форварда «Реала» Килиана Мбаппе.