Звезду «Реала» Винисиуса высмеяли в трансляции «Золотого мяча»

В понедельник вечером проходит церемония вручения «Золотого мяча». Трансляцию мероприятия проводит L’Equipe, и в ходе эфира в кадр стали попадать мемы, высмеивающие нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

Один из мемов представляет собой фотографию, на которой Винисиуса на руках держит 17-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.

В социальных сетях пишут, что трансляция является официальной от организаторов «Золотого мяча». Но есть и версия, что это всё-таки проделки непосредственно L’Equipe. В любом случае, приём не очень красивый.

Ранее сообщалось о том, что Винисиус и другие представители «Реала» отказались ехать на церемонию в знак протеста.

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