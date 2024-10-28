«Прощай, футбол»: Лемина поддержал Винисиуса в вопросе «Золотого мяча»

Футболист «Вулверхэмптона» Марио Лемина отреагировал на информацию о том, что «Золотой мяч» в понедельник вечером получит полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

«Родри – лучший полузащитник в мире, да. Но лучшим футболистом в мире прямо сейчас является Винисиус Жуниор. Прощай, футбол!» - написал Лемина в социальных сетях.

Ранее фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» назывался именно Винисиус Жуниор, чьи действия помогли «Реалу» в прошлом сезоне выиграть испанскую Ла Лигу и Лигу чемпионов.

Следить за церемонией вручения «Золотого мяча» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест