Организаторы «Золотого мяча» убрали имена Винисиуса и Беллингема

В понедельник футбольный мир только и обсуждает престижную премию «Золотой мяч». «Реал» отказался ехать на церемонию, когда узнал о том, что в голосовании, вероятно, победил хавбек «Манчестер Сити» Родри. В стане «сливочных» возмущены – мадридцы считают, что «Золотой мяч» должен был достаться Винисиусу Жуниору или Дани Карвахалю.

Как сообщают в социальных сетях журналисты из Парижа, имена Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема были убраны с передних кресел, на которых они должны были сидеть. Судя по всему, представителей «Реала» на церемонии действительно не будет.

Следить за церемонией можно в текстовой трансляции.

Озвучена позиция «Реала» по «Золотому мячу»