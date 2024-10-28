Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Семшов назвал игрока, который достоин «Золотого мяча»

28 Октября 2024 • 21:50 Комментировать

Бывший хавбек сборной России Игорь Семшов назвал игрока, которого считает самым достойным на получение «Золотого мяча».

«Я бы отдал награду Карвахалю. Он выиграл всё и со сборной, и с «Реалом». Заслуживает и Родри. Но Карвахаль заслуживает больше: несмотря на то что он защитник, у него великие достижения в такой ситуации», - делится Семшов с «Советским спортом».

Напомним, что церемония вручения «Золотого мяча» проходит в Париже этим вечером. По информации инсайдеров, обладателем награды станет другой испанский футболист.

Текстовая трансляция церемонии проходит на нашем портале.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Даниэль Карвахаль
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Анчелотти ответил, что сказал Флику после четвёртого гола «Барселоны» Анчелотти прокомментировал игру Мбаппе в матче с «Барселоной» Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Назван лучший вратарь в мире: Куртуа – второй, Онана – седьмой, Нойер – десятый Глава «Реала» принял решение по Анчелотти после 0:4 от «Барселоны» Анчелотти объяснил разгромное поражение «Реала» от «Барселоны» «Реал» сделал заявление по ситуации с Ямалем после 0:4 в «эль класико» Стало известно, что Гави сказал Винисиусу во время «эль класико» Винисиус сделал заявление после разгрома «Реала» от «Барселоны» Холанн перейдёт в «Реал», Мбаппе признали ошибкой, а Гвардиола определился с будущим – в главных слухах недели
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении тен Хага Глава «Реала» принял решение по Анчелотти после 0:4 от «Барселоны» Ничья в пользу «Краснодара»: «Зенит» и «Локомотив» обменялись голами в очень нервном матче
Спортивные новости
СКА выиграл седьмой матч КХЛ подряд, разобравшись с «Сибирью» Тактаров объяснил, почему Холлоуэй проиграл Топурии Тактаров: «Чимаев был в бою с Уиттакером, как мой кот с мышкой» Тактаров сравнил российского бойца UFC Шару Буллета с Месси Туменов рассказал, когда Чимаев завершит карьеру Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
28.10.24 в 23:00
Мальорка Мальорка
Атлетик Б Атлетик Б
2.85 3.35 2.37
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Октября
22:10 · Испания. Ла Лига
Звезду «Реала» Винисиуса высмеяли в трансляции «Золотого мяча»
22:04 · Испания. Ла Лига
«Прощай, футбол»: Лемина поддержал Винисиуса в вопросе «Золотого мяча» 1
21:52 · Испания. Ла Лига
Организаторы «Золотого мяча» убрали имена Винисиуса и Беллингема 1
21:50 · Испания. Ла Лига
Семшов назвал игрока, который достоин «Золотого мяча»
21:46 · Испания. Ла Лига
Ямаль установил очередной рекорд – Мбаппе повержен 1
21:28 · Англия. Премьер-лига
Ришарлисон предупредил организаторов «Золотого мяча» по поводу Винисиуса 1
21:25 · Испания. Ла Лига
Де ла Фуэнте отреагировал на позицию «Реала» по «Золотому мячу»
21:12 · Испания. Ла Лига
Организаторы премии «Золотой мяч» не понимают «Реал» 1
21:03 · Испания. Ла Лига
Паленсия: «Реал» оказался не готов к скоростям «Барселоны» эксклюзив
20:36 · Испания. Ла Лига
«Севилья» подшутила над «Реалом» из-за ситуации с «Золотым мячом»
19:57 · Испания. Ла Лига
«Реал» отменил программу о «Золотом мяче» на клубном ТВ
19:35 · Испания. Ла Лига
Назван единственный представитель «Реала» на церемонии вручения «Золотого мяча» 2 слухи
19:22 · Испания. Ла Лига
Игрок «Барселоны» поиздевался над запасными «Реала» во время «эль класико»
19:22 · Испания. Ла Лига
Анчелотти не будет признан лучшим тренером года слухи
19:08 · Испания. Ла Лига
Стало известно, откуда «Реал» узнал о победе Родри в голосовании за «Золотой мяч» 2
18:50 · Испания. Ла Лига
Винисиус заказал ресторан для празднования «Золотого мяча» - всё пришлось отменять 3
18:40 · Испания. Ла Лига
Озвучена позиция «Реала» по «Золотому мячу» 9
18:34 · Испания. Ла Лига
Стало известно, кто в «Реале» первым отказался ехать на церемонию вручения «Золотого мяча» 3
18:31 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нашла нового вратаря, но есть проблема слухи
17:57 · Англия. Премьер-лига
В «Реале» возмущены победой Родри в голосовании за «Золотой мяч» 3 слухи
17:46 · Испания. Ла Лига
Флик — лучший тренер Ла Лиги в октябре 1 официально
16:57 · Испания. Ла Лига
У Винисиуса считают, что он останется без «Золотого мяча»
16:52 · Испания. Ла Лига
​Флик повторил подвиг Венейблса
16:49 · Испания. Ла Лига
Глава премии «Золотой мяч»: «Победителя знают только два человека»
15:49 · Испания. Ла Лига
Раскрыта реакция игроков «Реала» на поражение 0:4 от «Барселоны»
Все новости