Семшов назвал игрока, который достоин «Золотого мяча»

Бывший хавбек сборной России Игорь Семшов назвал игрока, которого считает самым достойным на получение «Золотого мяча».
«Я бы отдал награду Карвахалю. Он выиграл всё и со сборной, и с «Реалом». Заслуживает и Родри. Но Карвахаль заслуживает больше: несмотря на то что он защитник, у него великие достижения в такой ситуации», - делится Семшов с «Советским спортом».
Напомним, что церемония вручения «Золотого мяча» проходит в Париже этим вечером. По информации инсайдеров, обладателем награды станет другой испанский футболист.
Текстовая трансляция церемонии проходит на нашем портале.
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