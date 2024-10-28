Ямаль установил очередной рекорд – Мбаппе повержен

Организаторы премии «Золотой мяч» уже объявили имена футболистов, которые в голосовании заняли места с 11-го по 29-е включительно. В списке этих игроков не оказалось вингера «Барселоны» Ламина Ямаля. Таким образом, талантливый футболист вошёл в топ-10.

Можно констатировать факт – Ямаль стал самым молодым футболистом, который попал в топ-10 премии «Золотой мяч». Ламину покорилось это достижение в возрасте 17 лет и 107 дней, на что обращает внимание Stats Foot.

Ранее самым молодым игроком в десятке лучших на премии «Золотой мяч» был Килиан Мбаппе (18 лет и 352 дня).

Точное место Ламина Ямаля станет известно чуть позже.