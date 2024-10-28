Де ла Фуэнте отреагировал на позицию «Реала» по «Золотому мячу»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о решении мадридского «Реала» пропустить церемонию вручения «Золотого мяча».

— Для футбола нехорошо, что такой клуб, как «Реал», не присутствует на таком торжественном мероприятии, — приводит слова де ла Фуэнте Madrid Xtra.

Ранее стало известно, что представители «Реала» не планируют посещать церемонию награждения, так как Винисиус Жуниор не выиграл в голосовании за «Золотой мяч».

Церемония пройдет сегодня, 28 октября. Начало мероприятия запланировано на 22:30 по московскому времени. Текстовая трансляция уже доступна на спортивном портале LiveResult.