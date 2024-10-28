Организаторы премии «Золотой мяч» не понимают «Реал»

«Реал» отказался ехать на церемонию вручения «Золотого мяча», когда узнал о вероятной победе в голосовании полузащитника «Манчестер Сити» Родри. Как сообщает EFE, организаторы премии считают непонятной позицию «Реала».

Организаторы продолжают утверждать, что обладатель «Золотого мяча» не знает о своей победе до начала церемонии.

Ранее появлялась информация о том, что «Реал» узнал информацию о победе Родри от «Манчестер Сити». Насколько точные эти данные, сказать сложно.

Добавим, что на текущий момент «Реал» располагается на второй позиции в турнирной таблице испанской Ла Лиги.

Озвучена позиция «Реала» по «Золотому мячу»