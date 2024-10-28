Паленсия: «Реал» оказался не готов к скоростям «Барселоны»

Бывший игрок мадридского «Реала» Мигель Паленсия специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о прошедшем на выходных «эль класико». В рамках этого знаменитого противостояния «Барселона» разгромила «Реал» в гостях в Мадриде – 4:0.

«Реал» проиграл из-за недостатка интенсивности. Команда оказалась не готова к скоростям, которые задала «Барселона». Слухи об увольнении Анчелотти прямо сейчас? Конечно, это ерунда. Сейчас только начало сезона, у «Реала» полно времени все исправить», - делится Паленсия.

Напомним, что после матча «Барса» увеличила отрыв в таблице Ла Лиги от «Реала» до шести очков.