«Севилья» подшутила над «Реалом» из-за ситуации с «Золотым мячом»

В «Реале» считают, что «Золотой мяч» должен достаться Винисиусу Жуниору или Дани Карвахалю, поэтому клуб болезненно воспринял информацию о вероятной победе полузащитника Родри в голосовании. В знак протеста «сливочные» отменили рейс в Париж на торжественную церемонию.

Между тем, публикацию на страничке в социальных сетях сделала «Севилья». Судя по всему, представить SMM-службы подшутил над «Реалом» за отказ ехать на церемонию из-за невыигрыша приза своим футболистом.

«Срочно! Админ не поедет в Париж, поскольку ему сообщили, что он не выиграет «Золотой мяч», - говорится в публикации.

Озвучена позиция «Реала» по «Золотому мячу»