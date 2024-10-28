«Реал» отменил программу о «Золотом мяче» на клубном ТВ

«Реал» разгневан тем, что «Золотой мяч» должен выиграть полузащитник «Манчестер Сити» Родри. В мадридском суперклубе считают, что приз должен был достаться либо Винисиусу Жуниору, либо Дани Карвахалю.

«Реал» в знак протеста решил не ехать на торжественную церемонию. При этом мадридский клуб отменил программу о «Золотом мяче» на клубном ТВ. В стане «сливочных» считают ситуацию с наградой несправедливой, поэтому отказались от программы, которая должна была длиться пять часов.

Добавим, что «Реал» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.

Озвучена позиция «Реала» по «Золотому мячу»