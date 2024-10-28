Стало известно, кто будет представлять мадридский «Реал» на церемонии награждения лучших игроков прошлого сезона по версии France Football.

Как утверждает журналист Рамон Альварес де Мон, единственным представителем «Реала» на мероприятии станет директор Эмилио Бутрагеньо.

Ранее стало известно, что «Реал» решил бойкотировать церемонию после того как узнал, что «Золотой мяч» не будет вручен нападающему команды Винисиусу Жуниору.

По данным СМИ, в этом году обладателем «Золотого мяча» станет испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес.

Церемония награждения пройдет 28 октября и начнется в 21:00 по московскому времени.