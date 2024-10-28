Игрок «Барселоны» поиздевался над запасными «Реала» во время «эль класико»

На выходных в чемпионате Испании состоялся большой матч – «Реал» принимал «Барселону». Команда Ханса-Дитера Флика отпраздновала на «Сантьяго Бернабеу» победу, причём крупную – со счётом 4:0.

Между тем, DANZ показал кадры, снятые во время «эль класико». На этих кадрах видно, как заменённый к тому моменту полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес смотрит в сторону скамейки запасных «Реала» и показывает соперникам четыре пальца, намекая на крупный счёт. Лопес улыбался и шевелил четырьмя пальцами, будто бы издеваясь над поверженными оппонентами.

«Барселона» лидирует в Ла Лиге с 30 очками. «Реал» идём вторым, набрав на шесть баллов меньше.